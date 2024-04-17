В Крыму перекрыли участок дороги около Джанкоя

«Временно ограничено движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью—Джанкой—Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района. Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью—Симферополь—Алушта—Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях», — написал господин Лукашенко в Telegram.