В Крыму перекрыли участок дороги около Джанкоя

Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. С чем связаны ограничения, он не уточнил. В соцсетях писали, что в этом районе были слышны взрывы.
«Временно ограничено движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью—Джанкой—Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района. Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью—Симферополь—Алушта—Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях», — написал господин Лукашенко в Telegram.
Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в 2024 году трассу Симферополь—Джанкой в Крыму примут в федеральную собственность. Он также обещал, что к лету на Крымском мосту увеличат количество пунктов для досмотра.