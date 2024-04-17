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В Крыму перекрыли участок дороги около Джанкоя

На севере Крыма ограничено движение автотранспорта по одному из участков трассы у города Джанкоя, около границы с Херсонской областью.

Источник: Reuters

Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. С чем связаны ограничения, он не уточнил. В соцсетях писали, что в этом районе были слышны взрывы.

«Временно ограничено движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью—Джанкой—Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района. Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью—Симферополь—Алушта—Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях», — написал господин Лукашенко в Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в 2024 году трассу Симферополь—Джанкой в Крыму примут в федеральную собственность. Он также обещал, что к лету на Крымском мосту увеличат количество пунктов для досмотра.