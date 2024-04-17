В Татарстане увеличилось число жалоб на коррупцию в здравоохранении

В Татарстане в 2023 году увеличилось число жалоб на коррупцию в здравоохранении. Этот показатель составил 547 претензий, 310 из которых оказались обоснованными. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.
По словам Шрша, обращения поступили на медиков 38 муниципальных образований. Из них 15 получили статус обоснованных. При этом подобных случаев не обнаружено в Актанышском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Тетюшском, Черемшанском районах.
Как отметила заведующая отделом антикоррупционных проверок, в 2022 году этот показатель зафиксирован на уровне 506 жалоб. Из них 315 оказались обоснованными.
Напомним, в Татарстане расследуется дело по поводу возможной коррупции сотрудников ЗАГСа.