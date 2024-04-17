В Татарстане увеличилось число жалоб на коррупцию в здравоохранении

В Татарстане в 2023 году увеличилось число жалоб на коррупцию в здравоохранении. Этот показатель составил 547 претензий, 310 из которых оказались обоснованными. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.