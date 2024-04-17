Грузовик провалился под землю в Таганроге.

Инцидент произошел 16 апреля в районе Александровки.
По словам очевидцев, у многотонного автомобиля, ехавшего по дороге, заклинило передние колеса из-за провала на проезжей части. Предположительно, водитель грузовика не смог выбраться самостоятельно. Ему пришлось ждать помощи.
Любопытно, что местные жители уже не раз жаловались на качество асфальтового покрытия дорог в городе. Это уже не первый случай, когда автомобиль проваливается в яму на дороге. Однако, несмотря на жалобы, городские власти так и не смогли отремонтировать дорогу.