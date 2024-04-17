Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик провалился под землю в Таганроге

Грузовик провалился под землю в Таганроге.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Инцидент произошел 16 апреля в районе Александровки.

По словам очевидцев, у многотонного автомобиля, ехавшего по дороге, заклинило передние колеса из-за провала на проезжей части. Предположительно, водитель грузовика не смог выбраться самостоятельно. Ему пришлось ждать помощи.

Любопытно, что местные жители уже не раз жаловались на качество асфальтового покрытия дорог в городе. Это уже не первый случай, когда автомобиль проваливается в яму на дороге. Однако, несмотря на жалобы, городские власти так и не смогли отремонтировать дорогу.

несчастный случай