Воронежец заплатил 655 тысяч за украденные элементы фонтана «Дюймовочка»

Судебные приставы взыскали с воронежца 655 тысяч рублей за ущерб знаменитому фонтану «Дюймовочка». Как рассказали в УФССП по Воронежской области, полтора года назад во время капитального ремонта сооружения у Театра кукол мужчина украл три декоративных чугунных элемента из чаши фонтана. Эти элементы похититель сдал в пункт приема металлолома и выручил за них 12 тысяч рублей.
Похитителя разыскали. Суд признал его виновным, назначив шесть месяцев лишения свободы условно с возмещением причиненного ущерба. В размере 655 тысяч рублей.
Однако платить добровольно мужчина отказался, тогда судебный пристав наложил арест на счета воронежца и ограничил ему выезд. Оказалось, что у должника есть автомобиль «Газель». Транспорт арестовали и отправили на стоянку. После этого мужчина оплатил весь долг и 45 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.