Воронежец заплатил 655 тысяч за украденные элементы фонтана «Дюймовочка»

Судебные приставы взыскали с воронежца 655 тысяч рублей за ущерб знаменитому фонтану «Дюймовочка». Как рассказали в УФССП по Воронежской области, полтора года назад во время капитального ремонта сооружения у Театра кукол мужчина украл три декоративных чугунных элемента из чаши фонтана. Эти элементы похититель сдал в пункт приема металлолома и выручил за них 12 тысяч рублей.