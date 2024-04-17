Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в суд

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», обвиняемый — Игорь Малев.
В судебной базе данных говорится, что рассматривать дело будет председатель суда Александр Сердюк.
По словам Двоскина, заседание назначено на 15 мая на 10:00 мск.
Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась стрельбой. В некоторых СМИ появились публикации, что в журналистку отрикошетила пуля, выпущенная ею самой.
В прощальной речи Двоскин рассказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека. Он подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка журналистки.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала Светлане в голову в тот момент, когда она выполняла упражнение по военно-спортивной стрельбе в положении лежа.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.