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Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Уголовное дело о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой передали в суд, сообщил РИА Новости ее муж Евгений Двоскин.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности», обвиняемый — Игорь Малев.

В судебной базе данных говорится, что рассматривать дело будет председатель суда Александр Сердюк.

По словам Двоскина, заседание назначено на 15 мая на 10:00 мск.

Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась стрельбой. В некоторых СМИ появились публикации, что в журналистку отрикошетила пуля, выпущенная ею самой.

В прощальной речи Двоскин рассказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека. Он подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка журналистки.

Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала Светлане в голову в тот момент, когда она выполняла упражнение по военно-спортивной стрельбе в положении лежа.

Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.

расследование