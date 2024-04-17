Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в суд Крыма

Во время прощальной речи муж журналистки Евгений Двоскин сказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека. Он ещё раз подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка Светланы. Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала журналистке в голову в тот момент, когда Светлана находилась в положении лёжа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.