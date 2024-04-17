Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в суд Крыма

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Номер дела 1−267/2024. Судья — Сердюк Александр Сергеевич. Уникальный идентификатор 91RS0019−01−2024−002078−23», — сказал Двоскин.
По его словам, дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Обвиняемый Игорь Малёв.
На сайте суда в базе судебного делопроизводства говорится, что поступившее уголовное дело с идентификатор 91RS0019−01−2024−002078−23 зарегистрировано, а материалы переданы судье. Рассматривать дело будет председатель суда Александр Сердюк. В базе указано, что дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Лицо, проходящее по нему, — Игорь Николаевич Малёв.
По словам Двоскина, заседание назначено на 15 мая на 10.00 мск.
Бабаева погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В ряде СМИ появилась информация о том, что пуля, выпущенная самой Светланой, отрикошетила в неё.
Во время прощальной речи муж журналистки Евгений Двоскин сказал, что Светлана погибла в результате выстрела другого человека. Он ещё раз подчеркнул, что это был не самострел и не ошибка Светланы. Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала журналистке в голову в тот момент, когда Светлана находилась в положении лёжа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.