Суд отказал адвокатам Бишимбаева приобщить к делу заключение российского специалиста

«Их выводы противоречат объективно установленному при исследовании трупа выводу экспертиз, в соответствии с которыми субдуральная гематома давностью 3−4 недели носит лишь микроскопический характер. В связи с ее незначительностью не могла иметь значения для течения причиненной Нукеновой черепно-мозговой травмы. Соответственно, данная гематома не была включена в судебно-медицинский диагноз, установленный в результате экспертизы трупа».