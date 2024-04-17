Военнослужащий из Сокольского округа Анатолий Сидоров погиб в СВО

Военнослужащий из Сокольского округа Анатолий Сидоров погиб в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава района Александр Сазонов в соцсетях.
Участник СВО окончил Сокольскую среднюю школу. С 2022 года служил в рядах ВС РФ в качестве сапера. Погиб во время исполнения служебного долга 12 апреля 2024 года.
«Выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным, близким. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Александр Сазонов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Борском округе простились с Александром Вдовиным, погибшим в СВО.