Режим ЧС сохраняется для двух челябинских районов

«На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше», — добавили в пресс-службе министерства безопасности по региону.
Вода отступает с территории поселка Бажова. С контроля спасателей сняли еще один подтопленный приусадебный участок.
Движение транспорта по дорогам Кызыл — Маяк в Варненском районе, а также в Рымникском и Мариинском в Брединском районе восстановлено.
Все еще режим повышенной готовности актуален для жителей Уйского района. А также для Коркинского муниципального округа и Миасского городского округа.