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Режим ЧС сохраняется для двух челябинских районов

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля, ФедералПресс. Из-за весеннего паводка в Верхнеуральском и Чебаркульском районах Южного Урала продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Источник: РИА "Новости"

«На контроле находится один участок места перелива воды через автомобильную дорогу в Аше», — добавили в пресс-службе министерства безопасности по региону.

Вода отступает с территории поселка Бажова. С контроля спасателей сняли еще один подтопленный приусадебный участок.

Движение транспорта по дорогам Кызыл — Маяк в Варненском районе, а также в Рымникском и Мариинском в Брединском районе восстановлено.

Все еще режим повышенной готовности актуален для жителей Уйского района. А также для Коркинского муниципального округа и Миасского городского округа.