Родные ишимбайского стрелка не стали помогать семье убитого

Родственники ишимбайского стрелка Марзпетуни Галустяна не стали предлагать помощь семье убитого Данилы Рахимкулова, даже в части компенсации расходов на похороны. Об этом UFA.AIF.RU сообщил адвокат Роман Петров, который защищает интересы потерпевшей стороны.
По его словам, обвиняемый также просит назначить очную ставку, хотя она проводится по решению следователя лишь в случае противоречий в показаниях, которых по данному делу нет.
Ранее отец Галустяна заявлял, что ему жалко убитого, который стал случайным свидетелем конфликта. Однако конкретных действий в подтверждение своих слов мужчина не представил.
Напомним, Галустяна заключили под стражу на два месяца. Выяснилось, что пистолет, из которого он стрелял, переделан под боевой.
Преступление было совершено в ночном заведении Ишимбая в ночь на 6 апреля. Стрелок с места преступления скрылся и был объявлен федеральный розыск. Его задержали через несколько дней в Волгоградской области.