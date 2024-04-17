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В Уфе водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся с места ДТП

Вчера днем в Уфе произошел наезд на 12-летнего ребенка. Об этром сообщает городская Госавтоинспекция.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Водитель «Киа Сид», выезжая со двора дома № 16 по проспекту Октября, совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Школьник получил ушиб.

Водитель покинул место происшествия. Благодаря камерам наружного наблюдения сотрудниками Госавтоинспекции он был установлен. Им оказался 35-летний житель Белебеевского района, который пояснил, что подросток не жаловался на боль и после помощи с велосипедом он уехал. За оставление места ДТП водителя привлекли к административной ответственности.

По факту ДТП начато административное расследование.