В Уфе водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся с места ДТП

Водитель покинул место происшествия. Благодаря камерам наружного наблюдения сотрудниками Госавтоинспекции он был установлен. Им оказался 35-летний житель Белебеевского района, который пояснил, что подросток не жаловался на боль и после помощи с велосипедом он уехал. За оставление места ДТП водителя привлекли к административной ответственности.