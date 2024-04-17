Во Владивостоке задержали подростков, державших в страхе целый район

«Они же подозреваются в том, что 12 апреля 2024 года возле школы № 67 на Жигура, нарушив общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения, в результате чего он был госпитализирован с сотрясением головного мозга и в настоящее время продолжает амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.