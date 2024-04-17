Во Владивостоке задержали подростков, державших в страхе целый район

Подростки, державшие в страхе Первореченский район во Владивостоке, задержаны. Прокуратура признала законным возбужденные по факту произошедшего уголовные дела, сообщает ИА PrimaMedia.
По версии следствия, двое несовершеннолетних, 2009 и 2010 годов рождения, 5 марта 2024 года возле торгового центра на улице Баляева во Владивостоке, выражая явное неуважение к обществу, избили иностранного гражданина.
«Они же подозреваются в том, что 12 апреля 2024 года возле школы № 67 на Жигура, нарушив общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении несовершеннолетнего 2010 года рождения, в результате чего он был госпитализирован с сотрясением головного мозга и в настоящее время продолжает амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Прокуратура Первореченского района города Владивостока признала законным возбуждение по факту произошедшего уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц, которые в настоящее время соединены в одно производство.
Также прокуратура района организовала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой даст оценку полноте мер, принимаемых к своевременному выявлению, пресечению и документированию противоправной деятельности и фактов девиантного поведения.
Надзорное ведомство обеспечит комплексный анализ подростковой преступности на поднадзорной территории и активизацию профилактической работы с детьми.