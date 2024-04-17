Преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии перевела мошенникам 3 млн

На уловки мошенников попалась преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Женщина под диктовку лжеруководителя, «налогового инспектора», «участкового полиции» и «сотрудника ЦБ РФ» перевела на счета аферистов более трех миллионов рублей и чуть не лишилась квартиры. Недвижимость удалось сохранить благодаря бдительности и вмешательству риэлторов одного из агентств недвижимости.
Мошенники связались с екатеринбурженкой в мессенджере и сообщили ей о проверке «по факту перевода денежных средств за границу» и убедили ее выполнять все дальнейшие указания, а также запретили разглашать сведения, что она «помогает» сотрудникам банка.
Женщина под диктовку лжебанковского менеджера оформила несколько кредитов, обналичила личные сбережения и посредством Mir Pay перевела их на указанные счета.
Затем звонившая аферистка сообщила собеседнице, что ей также необходимо продать квартиру, а денежные средства за продажу перевести на еще один указанный ей счет.
Однако в агентстве недвижимости заподозрили неладное и сообщили женщине, что ее обманывают мошенники. Также риэлторы сообщили о происходящем в полицию.
По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело о «мошенничестве в особо крупном размере».