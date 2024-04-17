В Новосибирске вагнеровец с оружием напал на сотрудников пивного магазина

«Мужчина без каких-либо объяснений и видимых причин набросился на стоящий в зале автомат с мягкими игрушками и принялся пинать его. На замечание о недопустимости таких действий, сделанное работниками, он отреагировал агрессивно — достал из-за пазухи нож и стал угрожать всем» — рассказали в ведомстве.
Несколько парней усмирили хулигана. На момент прибытия гвардейцев нападавший лежал на полу, нож был рядом, также у мужчины были кровоподтеки. На место вызвали скорую помощь, но медики не стали забирать пострадавшего, так как травмы были незначительными.
«В момент, когда медики поднимали задержанного, из внутреннего кармана его куртки на пол выпал пистолет с коричневой бакелитовой рукоятью в черной кожаной кобуре. Пришедшего в сознание хулигана бойцы ГБР-76 Гвардии передали в Кировский отдел полиции», — рассказали в охранной службе.
По данным очевидцев, мужчина был судим, после чего вошел в состав ЧВК «Вагнер» и служил в зоне СВО.
Напомним, новосибирский суд признал участника ЧВК «Вагнер» виновным в изнасиловании двух девочек.