В Новосибирске вагнеровец с оружием напал на сотрудников пивного магазина

НОВОСИБИРСК, 17 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске бывший участник СВО пытался вытащить игрушку из автомата в пивном магазине. После нескольких неудачных попыток горожанин начал бить аппаратуру. Сотрудники магазина попытались успокоить посетителя, но он набросился на них с ножом. В кармане у него был пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».