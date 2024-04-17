В Таганроге не будут ограничивать подачу воды с 17 по 19 апреля

В Таганроге не планируются ограничения при подаче воды с 17 по 19 апреля. Ранее по этому поводу жителям города начали рассылать фейковые предупреждения, сообщил в Telegram сити-менеджер Андрей Фатеев.
— В мессенджерах и соцсетях люди стали получать сообщения о том, что в связи с аварией на Донском водоводе будет ограничено водоснабжение. Эта информация не соответствует действительности, — подчеркнул Андрей Фатеев.
Чиновник напомнил, что достоверную и актуальную информацию, связанную с подачей воды, всегда публикуют на сайтах администрации Таганрога и МУП «Управление “Водоканал”.