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В Таганроге не будут ограничивать подачу воды с 17 по 19 апреля

Жителям Таганрога разослали фейковые сообщения об отключении воды.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге не планируются ограничения при подаче воды с 17 по 19 апреля. Ранее по этому поводу жителям города начали рассылать фейковые предупреждения, сообщил в Telegram сити-менеджер Андрей Фатеев.

— В мессенджерах и соцсетях люди стали получать сообщения о том, что в связи с аварией на Донском водоводе будет ограничено водоснабжение. Эта информация не соответствует действительности, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Чиновник напомнил, что достоверную и актуальную информацию, связанную с подачей воды, всегда публикуют на сайтах администрации Таганрога и МУП «Управление “Водоканал”.

ЖКХ