Оперативные группы МЧС России прибыли в подтопленные районы Хабаровского края

Ситуация с подтоплением и разрушение автомобильно-пешеходного моста в населённом пункте Тырма Верхнебуреинского района находится на контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и правительства региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сегодня утром в указанный район прибыл вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту находились спасатели и оперативная группа регионального управления МЧС России, в том числе внешний пилот беспилотного летательного аппарата. Группа оснащена лодками с моторами, гидрокостюмами, бензопилами и другим снаряжением для оказания помощи и проведения аварийно-восстановительных работ. Кроме того борт МЧС России доставил тепловые пушки и другое необходимое имущество от правительства Хабаровского края.
По состоянию на утро 17 апреля в связи с разрушением скоплений льда на реке Сутырь вода пошла на убыль. Все подтопленные ранее территории освободились от воды. Жители смогли вернуться в свои дома. В населённый пункт выехала районная комиссия по оценке ущерба. Специалисты проведут оценку нанесённого водой ущерба, а также помогут домовладельцам заполнить необходимые документы для выплаты компенсаций.
Кроме того, ночью 17 апреля спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю прибыли в район имени Лазо для усиления группировки.
В настоящий момент там несут дежурство 15 спасателей МЧС России, две единицы техники высокой проходимости и 3 плавсредства. В населённом пункте Среднехорский затопленных зданий и жилых домов нет, однако наблюдается вода на приусадебных участках четырёх домов, из которых жилые лишь три. В четвертом доме проживают четыре человека, в том числе двое детей. Они остаются в своём доме. Также вода зашла на пришкольную территорию. Принято решение перевести обучение на дистанционный режим до момента стабилизации обстановки.
Обстановка со вскрытием рек и прохождением весеннего половодья находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и правительства региона. Силы и средства МЧС России готовы к реагированию.