Оперативные группы МЧС России прибыли в подтопленные районы Хабаровского края

В настоящий момент там несут дежурство 15 спасателей МЧС России, две единицы техники высокой проходимости и 3 плавсредства. В населённом пункте Среднехорский затопленных зданий и жилых домов нет, однако наблюдается вода на приусадебных участках четырёх домов, из которых жилые лишь три. В четвертом доме проживают четыре человека, в том числе двое детей. Они остаются в своём доме. Также вода зашла на пришкольную территорию. Принято решение перевести обучение на дистанционный режим до момента стабилизации обстановки.