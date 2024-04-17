В Самаре возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела полиции

По версии следствия, подозреваемый не позднее января 2024 года потребовал от индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией табачных изделий, передавать ему 50 тыс. руб. ежемесячно «под угрозой привлечения к установленной законом ответственности». За это денежное вознаграждение замначальник отдела полиции не должен был проводить проверки деятельности ИП.