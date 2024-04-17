В Самаре возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела полиции

Его обвиняют в совершении преступления по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством). Об этом сообщает следственное управление. По информации «Ъ-Волга», речь идет об Алексее Абрамове.
Судом в отношении него избрана мера в виде заключения под стражу.
По версии следствия, подозреваемый не позднее января 2024 года потребовал от индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией табачных изделий, передавать ему 50 тыс. руб. ежемесячно «под угрозой привлечения к установленной законом ответственности». За это денежное вознаграждение замначальник отдела полиции не должен был проводить проверки деятельности ИП.
С января по апрель текущего года подозреваемый получил 150 тыс. руб. от предпринимателя.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области.
Региональное ГУ МВД России организовало служебную проверку по данному факту. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.