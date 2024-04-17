Две машины обгорели из-за короткого замыкания на улице Маршала Баграмяна

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, от огня пострадали кузовные элементы двух рядом стоящих иномарок.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в моторном отсеке.
Жертв и пострадавших нет.
Пожар на улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде ликвидировали пожарно-спасательные подразделения поздно вечером 16 апреля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, от огня пострадали кузовные элементы двух рядом стоящих иномарок.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в моторном отсеке.
Жертв и пострадавших нет.