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Две машины обгорели из-за короткого замыкания на улице Маршала Баграмяна

Пожар на улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде ликвидировали пожарно-спасательные подразделения поздно вечером 16 апреля.

Источник: МЧС РФ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, от огня пострадали кузовные элементы двух рядом стоящих иномарок.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в моторном отсеке.

Жертв и пострадавших нет.

пожары
МЧС