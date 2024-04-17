Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде неизвестный сообщил о минировании вольера слонихи в зоопарке

Хулигана ищет полиция.

В Калининградском зоопарке неизвестный «заминировал» вольер слонихи Преголи. Инцидент случился 16 апреля днем. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе учреждения, после анонимного звонка на место оперативно прибыла полиция.

«Был звонок о минировании. Сказали, что в слоновнике бомба. Мы сообщили в полицию, как делали это всегда», — прокомментировали в пресс-службе зоопарка.

Никакого взрывного устройства и чего-либо опасного в слоновнике в итоге не нашли. Любимица публики не пострадала.

Полиция ищет звонившего.