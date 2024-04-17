Лифтеру, допустившему падение лифта в пермской больнице, ограничили свободу

СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в оказании опасных услуг лифтеру больницы Ольге Ларионовой. По версии следствия, лифтер, в нарушение требований безопасности, допустила единовременное нахождение в лифте более 15 пассажиров. Это явилось превышением его номинальной грузоподъемности 1 тыс. кг. В результате этого нарушения кабина с людьми увеличила скорость и не смогла остановиться на уровне первого этажа, опустившись на пружинные буферы. Ольга Ларионова полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.