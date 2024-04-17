В нескольких городах Украины прогремели взрывы

«В Чернигове слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале «Общественное».
Издание «Главком» пишет о взрывах в Одессе.
«Страна» сообщает о взрывах в Кривом Роге.
В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.