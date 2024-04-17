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В нескольких городах Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны. В Кривом Роге, Одессе и Чернигове прогремели взрывы.

Источник: Reuters

«В Чернигове слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале «Общественное».

Издание «Главком» пишет о взрывах в Одессе.

«Страна» сообщает о взрывах в Кривом Роге.

В 8:48 мск начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, затем предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области Украины.

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.