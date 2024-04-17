Уфимку осудят за жестокое обращение с ребенком

Мать четырехлетней девочки не занималась ее воспитанием, содержанием, не обеспечивала питанием, периодически оставляла дома со своим сожителем, с которым устраивала драки и скандалы.
Также она брала с собой ребенка в гости к подругам, где в ее присутствии употребляла спиртное. Рекомендации врачей обвиняемая не выполняла, что привело к ухудшению здоровья малолетней.
Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.
Обвиняемая свою вину признала. Уголовное дело направлено в суд.