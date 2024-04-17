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Уфимку осудят за жестокое обращение с ребенком

В Уфе перед судом предстанет женщина за жестокое обращение с ребенком. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мать четырехлетней девочки не занималась ее воспитанием, содержанием, не обеспечивала питанием, периодически оставляла дома со своим сожителем, с которым устраивала драки и скандалы.

Также она брала с собой ребенка в гости к подругам, где в ее присутствии употребляла спиртное. Рекомендации врачей обвиняемая не выполняла, что привело к ухудшению здоровья малолетней.

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

Обвиняемая свою вину признала. Уголовное дело направлено в суд.