Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае директора спортивной школы осудят за мошенничество

Он обвиняется в махинациях на 450 тысяч рублей.

Источник: AP 2023

В Красноярском крае директор спортивной школы похитил 450 тысяч рублей, предназначенных для учебных сборов. Об этом рассказали в прокуратуре.

Директор спортивной школы в Зеленогорске решил добавить себе зарплату. Для этого он в 2020 году пригласил в кабинет тренера-преподавателя и поручил составить смету расходов на проведение двухнедельных учебно- тренировочных сборов в г. Красноярске под его началом. После этого указал получить деньги в подотчет и передать лично ему в руки.

Затем директор изготовил приказ о командовании себя на сборы, договорился со знакомыми предпринимателями для составления отчётов. Готовые документы он вручил воспитанникам и отметился в бухгалтерии, сделав так четыре раза.

По документам на сборы ушло 450 тысяч рублей, по факту 30 спортсменов так и не повысили уровень спортивной подготовки.

Когда в отношении директора возбудили уголовное дело о мошенничестве, он возместил ущерб, но ему предстоит ответить за содеянное перед судом.

Ранее сообщалось о том, что красноярской компании предстоит заплатить около 8 млн рублей за вред недрам.