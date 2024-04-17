В Красноярском крае директора спортивной школы осудят за мошенничество

В Красноярском крае директор спортивной школы похитил 450 тысяч рублей, предназначенных для учебных сборов. Об этом рассказали в прокуратуре.
Директор спортивной школы в Зеленогорске решил добавить себе зарплату. Для этого он в 2020 году пригласил в кабинет тренера-преподавателя и поручил составить смету расходов на проведение двухнедельных учебно- тренировочных сборов в г. Красноярске под его началом. После этого указал получить деньги в подотчет и передать лично ему в руки.
По документам на сборы ушло 450 тысяч рублей, по факту 30 спортсменов так и не повысили уровень спортивной подготовки.
Когда в отношении директора возбудили уголовное дело о мошенничестве, он возместил ущерб, но ему предстоит ответить за содеянное перед судом.
Ранее сообщалось о том, что красноярской компании предстоит заплатить около 8 млн рублей за вред недрам.