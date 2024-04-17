В Красноярском крае директора спортивной школы осудят за мошенничество

Директор спортивной школы в Зеленогорске решил добавить себе зарплату. Для этого он в 2020 году пригласил в кабинет тренера-преподавателя и поручил составить смету расходов на проведение двухнедельных учебно- тренировочных сборов в г. Красноярске под его началом. После этого указал получить деньги в подотчет и передать лично ему в руки.