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Аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.

Так, например, по данным сервиса FlightRadar, в районе Димитровграда рейс Душанбе — Казань совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани наблюдаются задержки рейсов на вылет:

Казань — Калининград;

Казань — Пермь;

Казань — Екатеринбург;

Казань — Москва (как в Шереметьево, так и в Домодедово);

Также не принимаются рейсы на прилет в Казань:

Москва Шереметьево — Казань;

Москва Домодедово — Казань;

Санкт-Петербург — Казань.

Сегодня около 8 утра вражеский беспилотник атаковал объект на территории Мордовии, рассказал глава Республики Мордовия в своем telegram-канале.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики, — отметил он.

Кроме того, на запасной аэродром ушел самолет, направляющийся из Омска в Казань, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта.