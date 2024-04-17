Аэропорт Казани не принимает и не выпускает рейсы из-за угрозы БПЛА.

Так, например, по данным сервиса FlightRadar, в районе Димитровграда рейс Душанбе — Казань совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани наблюдаются задержки рейсов на вылет:
Казань — Калининград;
Казань — Пермь;
Казань — Екатеринбург;
Казань — Москва (как в Шереметьево, так и в Домодедово);
Также не принимаются рейсы на прилет в Казань:
Москва Шереметьево — Казань;
Москва Домодедово — Казань;
Санкт-Петербург — Казань.
Сегодня около 8 утра вражеский беспилотник атаковал объект на территории Мордовии, рассказал глава Республики Мордовия в своем telegram-канале.
— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики, — отметил он.
Кроме того, на запасной аэродром ушел самолет, направляющийся из Омска в Казань, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта.