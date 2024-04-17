В Омске мужчина попытался подорвать банкомат

По данным прокуратуры, в банкомате было более 1,5 миллиона рублей, но похитить их преступнику не удалось. В результате произошедшего никто не пострадал. Судя по фотографиям, в результате произошедшего серьезно пострадала внутренняя отделка отделения банка.