В Омске мужчина попытался подорвать банкомат

НОВОСИБИРСК, 17 апр — РИА Новости. Неизвестный мужчина в Омске попытался похитить деньги из банкомата Сбербанка, подорвав его, возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере, сообщает прокуратура Омской области.
«Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время неизвестный мужчина, находясь в отделении ПАО “Сбербанк”, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Краснознаменная, 26/3, с целью хищения денежных средств попытался вскрыть банкомат», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в банкомате было более 1,5 миллиона рублей, но похитить их преступнику не удалось. В результате произошедшего никто не пострадал. Судя по фотографиям, в результате произошедшего серьезно пострадала внутренняя отделка отделения банка.
«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту “б” части 4 статьи 158 УК РФ (покушение кражу в особо крупном размере), проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица его совершившего», — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура Центрального округа Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту покушения на хищение денежных средств из банкомата.