Татарстанца осудили за попытку «откосить» от армии

На скамье подсудимых в Нижнекамске оказался молодой человек за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.
Во время заседания выяснилось, что он передал 200 тысяч рублей начальнику одного из отделений военного комиссариата в Татарстане. За это вознаграждение ему обещали сделать военный билет без фактического прохождения службы в российских Вооруженных силах.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему четыре года условно с испытательным сроком на это же время. Кроме того, у него изъяли мобильный телефон, который использовался для совершения преступления.
Ранее директор Института КФУ Рамиль Хайрутдинов не смог добиться домашнего ареста.