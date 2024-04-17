Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанца осудили за попытку «откосить» от армии

Во время заседания выяснилось, что он передал 200 тысяч рублей начальнику одного из отделений военного комиссариата в Татарстане.

На скамье подсудимых в Нижнекамске оказался молодой человек за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Во время заседания выяснилось, что он передал 200 тысяч рублей начальнику одного из отделений военного комиссариата в Татарстане. За это вознаграждение ему обещали сделать военный билет без фактического прохождения службы в российских Вооруженных силах.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему четыре года условно с испытательным сроком на это же время. Кроме того, у него изъяли мобильный телефон, который использовался для совершения преступления.

Ранее директор Института КФУ Рамиль Хайрутдинов не смог добиться домашнего ареста.