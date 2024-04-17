Задержан заместитель председателя гордумы Жигулевска Николай Радайкин

Об этом сообщил сегодня, 17 апреля, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
По словам господина Хинштейна, жигулевский парламентарий вымогал «откат» в 3 миллиона рублей за субподряд на ремонт сетей водоснабжения Жигулевска. В ходе следственных действий у задержанного нашли крупные суммы наличных денег, происхождение которых он не смог пояснить.
Николай Радайкин возглавляет муниципальное казенное учреждение «ЖигулевскСтройЗаказчик» с октября 2016 года. Более двух лет он был председателем Думы городского округа Жигулевск четвертого созыва. Отмечен Благодарностью Самарской губернской Думы (2009 год), Почетным знаком «За труд во благо жителей городского округа Жигулевск» (2017 год), Почетной грамотой губернатора Самарской области (2019 год), Дипломом Самарской губернской Думы (2021 год). Состоит в фракции «Единой России».
«Не исключено, что он действовал не в одиночку, и коррупционный промысел был поставлен на системную основу»,—предположил Александр Хинштейн.
СУ СК по Самарской области в отношении Николая Радайкина возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Взятка».