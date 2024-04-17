Задержан заместитель председателя гордумы Жигулевска Николай Радайкин

Николай Радайкин возглавляет муниципальное казенное учреждение «ЖигулевскСтройЗаказчик» с октября 2016 года. Более двух лет он был председателем Думы городского округа Жигулевск четвертого созыва. Отмечен Благодарностью Самарской губернской Думы (2009 год), Почетным знаком «За труд во благо жителей городского округа Жигулевск» (2017 год), Почетной грамотой губернатора Самарской области (2019 год), Дипломом Самарской губернской Думы (2021 год). Состоит в фракции «Единой России».