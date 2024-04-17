Нотариуса осудили в Шымкенте за махинации на 47 млн тенге

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором суда по факту мошенничества осуждены нотариус к ограничению свободы сроком на 4 года, его сообщники — на 3 года и 3 года 9 месяцев условно.
«В ходе судебного разбирательства установлено, что частный нотариус, войдя в доверие к потерпевшим, пользуясь их уязвимым положением и используя свои служебные полномочия для извлечения выгоды, неоднократно составлял, заверял договоры купли-продажи вместо оформления договора займа или залога», — пояснили в прокуратуре Шымкента.
В последующем он незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции, закрепив право собственности за третьими лицами.
«По уголовному делу причинен ущерб на сумму 47 млн тенге девяти потерпевшим», — отметили в надзорном органе.
Прокуратура обратилась к гражданам с просьбой быть внимательными при оформлении документов на недвижимость с участием нотариусов, а в случае необходимости консультироваться с юристами.