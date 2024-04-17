В Калининграде столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали трое взрослых и ребёнок (видео)

ДТП произошло в среду, 17 апреля, около 7:45 в районе дома 178 Б. За рулём легковушки была женщина, которая везла ребёнка в детский сад. По её словам, микроавтобус вылетел на встречку и машины столкнулись лоб в лоб. Маме малыша диагностировали сотрясение головного мозга и травму бедра, она была зажата в машине. По данным источника, водитель легковушки работает врачом-гастроэнтерологом.