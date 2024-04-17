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В Калининграде столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали трое взрослых и ребёнок (видео)

ДТП произошло на улице Горького.

В Калининграде на ул. Горького столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, пострадали четверо. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

ДТП произошло в среду, 17 апреля, около 7:45 в районе дома 178 Б. За рулём легковушки была женщина, которая везла ребёнка в детский сад. По её словам, микроавтобус вылетел на встречку и машины столкнулись лоб в лоб. Маме малыша диагностировали сотрясение головного мозга и травму бедра, она была зажата в машине. По данным источника, водитель легковушки работает врачом-гастроэнтерологом.

У второй пострадавшей сотрясение головного мозга. Мужчину и ребёнка отвезли в больницы с лёгкими травмами. Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.