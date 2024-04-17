Хабаровчане переводят мошенникам астрономические суммы

В Хабаровске граждане переводят обманувшим их аферистам всё более крупные суммы. Только за первую половину апреля общая сумма ущерба составила уже 53 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году за полгода хабаровчане отдали мошенникам только 300 млн рублей. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию управления МВД России по краевой столице.
Из последних случаев: четверо хабаровчан отправили на так называемые «безопасные» счета 16 миллионов рублей, которые они, по большей части, взяли в кредит.
Пенсионерка из Центрального района Хабаровска была уверена, что с ней общается главный врач одной из больниц города. Он убедил её следовать инструкциям «сотрудника правоохранительных органов», который выйдет с ней на связь. Так и случилось. Вскоре ей позвонил мужчина и суровым голосом сообщил, что некие мошенники берут от её имени кредиты, чтобы направить их на финансирование запрещённых в России организаций. А это уже риск уголовного дела против неё самой. В результате женщина перевела в качестве «антикредита» 3,7 млн рублей своих и заёмных средств.
Сотрудник госучреждения из Хабаровска после того, как мошенники девять дней его обрабатывали легендами о якобы взятых от его имени кредиты, прошёлся по банкам, набрал реальных кредитов на 4 млн рублей и перевёл всё это мошенникам.
Примерно 3,5 млн рублей перевела мошенникам проектный директор хабаровской коммерческой фирмы. Она была уверена, что общается в мессенджере со своим бывшим начальником. Тот наговорил ей про масштабную утечку персональных данных. Переведённые мошенникам деньги женщина взяла в виде нескольких автокредитов.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».