Хабаровчане переводят мошенникам астрономические суммы

Пенсионерка из Центрального района Хабаровска была уверена, что с ней общается главный врач одной из больниц города. Он убедил её следовать инструкциям «сотрудника правоохранительных органов», который выйдет с ней на связь. Так и случилось. Вскоре ей позвонил мужчина и суровым голосом сообщил, что некие мошенники берут от её имени кредиты, чтобы направить их на финансирование запрещённых в России организаций. А это уже риск уголовного дела против неё самой. В результате женщина перевела в качестве «антикредита» 3,7 млн рублей своих и заёмных средств.