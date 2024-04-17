В Азовском районе задержан браконьер с уловом осетров на 11 млн рублей

Выяснилось, что задержанный направлялся в частный дом в поселке Займо-Обрыв Азовского района. При обыске в этом доме пограничники нашли холодильные камеры, в которых находилось много ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. Так, нашли 19 экземпляров осетровых весом 77 кг, а также немаркированную рыбную продукцию весом 3,5 т. Общая сумма ущерба превысила 11 млн рублей.