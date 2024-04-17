В Азовском районе задержан браконьер с уловом осетров на 11 млн рублей

Мужчина был задержан пограничным нарядом у села Пешково. В его машине обнаружили более 700 кг рыбы частиковых видов.
Выяснилось, что задержанный направлялся в частный дом в поселке Займо-Обрыв Азовского района. При обыске в этом доме пограничники нашли холодильные камеры, в которых находилось много ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. Так, нашли 19 экземпляров осетровых весом 77 кг, а также немаркированную рыбную продукцию весом 3,5 т. Общая сумма ущерба превысила 11 млн рублей.
По данному факту ведется документирование признаков составов преступлений по двум статьям УК РФ. Виновнику может грозить до девяти лет лишения свободы.