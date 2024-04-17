Житель Омской области погиб на СВО, спасая пятерых человек

Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Михаил — механик-водитель взвода — обеспечивал эвакуацию раненых из Бердычей. В очередной раз медгруппа попала под обстрел. Когда он усилился, мужчина решил перетащить двух раненых медиков под разбитый танк. Там же укрылись трое штурмовиков.