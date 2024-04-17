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Житель Омской области погиб на СВО, спасая пятерых человек

Житель села Ингалы Большереченского района Михаил Торгашев погиб на СВО, но спас пятерых человек.

Его представили к званию героя России посмертно.

Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Михаил — механик-водитель взвода — обеспечивал эвакуацию раненых из Бердычей. В очередной раз медгруппа попала под обстрел. Когда он усилился, мужчина решил перетащить двух раненых медиков под разбитый танк. Там же укрылись трое штурмовиков.

Тут Михаил услышал, как приближается дрон и понял, что сейчас их будут атаковать.

«Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной», — рассказал военкор.

На СВО житель Омской области отправился в начале 2024 года добровольцем. Со слов сослуживцев, всегда был готов помочь товарищам. Благодаря его поступку выжили пять человек.

Ранее мы писали о погибшем в зоне СВО подполковнике из Омска Иване Ларькине. Он был представлен посмертно к Ордену мужества.