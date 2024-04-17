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Страшное утро в Приднестровье: В Бендерах машина вылетела в остановку с людьми — есть погибшие

На месте работают врачи скорой помощи и милиция.

Источник: Комсомольская правда

В Бендерах машина вылетела в остановку с людьми.

Есть погибшие.

На месте работают врачи скорой помощи и милиция.

Авария произошла сегодня утром.

Погибший в аварии в Бендерах — мужчина. Он шёл рядом с остановкой по тротуару. Машиной его прижало к забору.

Ещё 5−6 человек, которые были на остановке, сейчас в больнице с разными травмами.

За рулём была девушка.

Её отвезли на медицинское освидетельствование, сообщает Первый Приднестровский.

Позже стали известны подробности ДТП.

Авария произошла примерно в 07.00, сообщили правоохранители.

За рулем Mitsubishi находилась 20-летняя бендерчанка. Водительские права она получила меньше года назад. Управляла авто в трезвом виде — это показало медосвидетельствование.

Авто принадлежит 23-летнему молодому человеку, он находился в салоне (предварительно, в состоянии опьянения).

Ни водитель, ни пассажир авто не пострадали.

В результате ДТП погиб 61-летний мужчина. Его зажало между автомобилем и забором. Чтобы его извлечь, специалисты разобрали деревянную конструкцию.

Тяжелые травмы получили три человека: женщина 49 лет, а также 71-летний и 50-летний мужчины. Они стояли на остановке. Все госпитализированы в городскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавших переломы нижних, верхних конечностей и другие травмы.

По факту ДТП собираются материалы для возбуждения уголовного дела.