Страшное утро в Приднестровье: В Бендерах машина вылетела в остановку с людьми — есть погибшие

Тяжелые травмы получили три человека: женщина 49 лет, а также 71-летний и 50-летний мужчины. Они стояли на остановке. Все госпитализированы в городскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавших переломы нижних, верхних конечностей и другие травмы.