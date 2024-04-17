Страшное утро в Приднестровье: В Бендерах машина вылетела в остановку с людьми — есть погибшие

В Бендерах машина вылетела в остановку с людьми.
Есть погибшие.
На месте работают врачи скорой помощи и милиция.
Авария произошла сегодня утром.
Погибший в аварии в Бендерах — мужчина. Он шёл рядом с остановкой по тротуару. Машиной его прижало к забору.
Ещё 5−6 человек, которые были на остановке, сейчас в больнице с разными травмами.
За рулём была девушка.
Её отвезли на медицинское освидетельствование, сообщает Первый Приднестровский.
Позже стали известны подробности ДТП.
Авария произошла примерно в 07.00, сообщили правоохранители.
За рулем Mitsubishi находилась 20-летняя бендерчанка. Водительские права она получила меньше года назад. Управляла авто в трезвом виде — это показало медосвидетельствование.
Авто принадлежит 23-летнему молодому человеку, он находился в салоне (предварительно, в состоянии опьянения).
Ни водитель, ни пассажир авто не пострадали.
В результате ДТП погиб 61-летний мужчина. Его зажало между автомобилем и забором. Чтобы его извлечь, специалисты разобрали деревянную конструкцию.
Тяжелые травмы получили три человека: женщина 49 лет, а также 71-летний и 50-летний мужчины. Они стояли на остановке. Все госпитализированы в городскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавших переломы нижних, верхних конечностей и другие травмы.
По факту ДТП собираются материалы для возбуждения уголовного дела.