19-летний курьер мошенников забрал деньги у двух пожилых жительниц Ангарска

У одной сибирячки преступники выманили деньги под предлогом, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется помощь. А второй сообщили, что в аварии пострадала сестра пенсионерки. Обе жертвы поверили аферистам и отдали курьеру 687 тысяч рублей.