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19-летний курьер мошенников забрал деньги у двух пожилых жительниц Ангарска

Всего пожилые женщины потеряли 687 тысяч рублей.

В Ангарске полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников. Известно, что парень забрал деньги у двух пожилых женщин. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

— С разницей в пару дней в полицию обратились две пенсионерки в возрасте 84 и 86 лет. Обе рассказали, что стали жертвами мошенников и потеряли личные сбережения, — говорят в МВД.

У одной сибирячки преступники выманили деньги под предлогом, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется помощь. А второй сообщили, что в аварии пострадала сестра пенсионерки. Обе жертвы поверили аферистам и отдали курьеру 687 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался молодой житель Ангарска, решивший заработать через интернет. Деньги он переводил своим подельникам, а себе оставлял меньше 7% суммы.

— Я перевел деньги куратору. Потом мне назвали новый адрес, я поехал туда, взял деньги и снова перевел на указанные счета, — говорит пособник мошенников.

В настоящее время стражи порядка проверяют курьера на причастность к другим похожим преступлениям.