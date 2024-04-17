19-летний курьер мошенников забрал деньги у двух пожилых жительниц Ангарска

В Ангарске полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников. Известно, что парень забрал деньги у двух пожилых женщин. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
— С разницей в пару дней в полицию обратились две пенсионерки в возрасте 84 и 86 лет. Обе рассказали, что стали жертвами мошенников и потеряли личные сбережения, — говорят в МВД.
У одной сибирячки преступники выманили деньги под предлогом, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется помощь. А второй сообщили, что в аварии пострадала сестра пенсионерки. Обе жертвы поверили аферистам и отдали курьеру 687 тысяч рублей.
— Я перевел деньги куратору. Потом мне назвали новый адрес, я поехал туда, взял деньги и снова перевел на указанные счета, — говорит пособник мошенников.
В настоящее время стражи порядка проверяют курьера на причастность к другим похожим преступлениям.