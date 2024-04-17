Клещей находят даже в квартирах: лесные паразиты держат в страхе жителей целой многоэтажки в Красноярске

В краевой Роспотребнадзор поступило уже больше 20 жалоб на клещей — и все от жителей многоэтажки на улице Елены Стасовой, 48а. Красноярцы рассказали, что неоднократно снимали лесных паразитов с себя и питомцев.
Более того, членистоногие стали забираться прямо в квартиры (например, их могли занести с улицы на одежде). Жители дома просят вызвать рабочих для обработки территории.
Специалисты ведомства ответили, что всю информацию по паразитам передадут в мэрию. Отметим, что Управлением Роспотребнадзора определяются места, которые подлежат обязательной обработке. Затем этот список направляется в местную администрацию.
— Обязательная акарицидная обработка проводится в местах массового отдыха граждан и на территориях летних оздоровительных учреждений для детей — лагерей и пришкольных площадок, — добавили в ведомстве.
Полный перечень мест, подлежащих обработке от членистоногих в 2024 году, можно посмотреть здесь.
— Однако география может быть расширена — при встрече с клещами в черте населенного пункта следует обращаться в органы местного самоуправления, то есть администрацию. На указанной местности проведут обследование и, при необходимости, обработают территорию от клещей, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев рассказал, что в нынешнем сезоне ожидается увеличение количества клещей в Красноярске, Шарыпове и Лесосибирске. Специалисты призывают вспомнить правила безопасного поведения в лесу, чтобы не стать жертвой паразита. Потому что страшен не сам укус, а опасные заболевания, которые он переносит: клещевой энцефалит, боррелиоз и другие. В 2023 году к медикам с жалобами на присасывание членистоногих обратились 14 558 жителей Красноярского края.
Первый в 2024 году случай присасывания клеща в Красноярске зарегистрировали 2 апреля. Паукообразного на исследование в лабораторию принесла женщина. Она предположила, что паразит зацепился за нее у дома на улице Базайской. Когда именно это произошло — женщина не знает.
Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.
Напомним, что принести клеща можно в региональный центр эпидемиологии и гигиены.
Адреса пунктов:
— улица Сопочная, 38;
— улица Академика Киренского, 71;
— улица Ленина, 168;
— улица 26 Бакинских Комиссаров, 29.
Они работают с 8:30 до 17:00. Добавим, что клещей с человека удаляют только в филиале на Ленина. Номер телефона центра: 8−391−202−58−33.