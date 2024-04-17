Клещей находят даже в квартирах: лесные паразиты держат в страхе жителей целой многоэтажки в Красноярске

Ранее главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев рассказал, что в нынешнем сезоне ожидается увеличение количества клещей в Красноярске, Шарыпове и Лесосибирске. Специалисты призывают вспомнить правила безопасного поведения в лесу, чтобы не стать жертвой паразита. Потому что страшен не сам укус, а опасные заболевания, которые он переносит: клещевой энцефалит, боррелиоз и другие. В 2023 году к медикам с жалобами на присасывание членистоногих обратились 14 558 жителей Красноярского края.