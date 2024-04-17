МВД объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову

Маршенкулова в 2019-м попала в скандал из-за рекламы Reebok. На одном из промоизображений компании была ее фотография с подписью «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Эта формулировка вызвала большой резонанс, спустя несколько часов после публикации со страницы Reebok удалили все фото, сделанные в рамках проекта.