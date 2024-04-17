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Аэропорты Поволжья работают в штатном режиме на фоне угрозы воздушной атаки

Аэропорт Казани работает в штатном режиме на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе организации. Нижегородский аэропорт Чкалов (управляется УК «Аэропорты регионов») в 10:18 вернулся к штатной работе по приему и отправке самолетов. По данным пресс-службы воздушной гавани, в 09:15 водилось временное ограничение на прием и вылет самолетов.

Источник: Reuters

Ранее появились данные о том, что над Казанью и Нижнекамском закрыли небо из-за угрозы атаки беспилотников. По данным Росавиации, казанский и нижнекамский аэропорты временно перестали принимать и отправлять воздушные суда с 7:15. В пресс-службе аэропорта также отметили, что сегодня утром, 17 апреля, самолет, летевший в Казань из Омска, отправился на запасной аэродром в Самару. «Сам аэропорт “Казань” работает в штатном режиме», — уточнили в организации.

Из-за ограничений в Чкалове один самолет вернулся в пункт отправления, в Москву, еще один — сел на запасном аэродроме в Самаре. В ближайшее время они должны вылететь в Нижний Новгород. На время ограничений аэропорт не закрывался, здание аэровокзала и все наземные службы работали в штатном режиме.