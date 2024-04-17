Аэропорты Поволжья работают в штатном режиме на фоне угрозы воздушной атаки

Ранее появились данные о том, что над Казанью и Нижнекамском закрыли небо из-за угрозы атаки беспилотников. По данным Росавиации, казанский и нижнекамский аэропорты временно перестали принимать и отправлять воздушные суда с 7:15. В пресс-службе аэропорта также отметили, что сегодня утром, 17 апреля, самолет, летевший в Казань из Омска, отправился на запасной аэродром в Самару. «Сам аэропорт “Казань” работает в штатном режиме», — уточнили в организации.