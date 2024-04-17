Задержанный в Североуральске начальник РЭО ГИБДД уволен со службы

Еще в ноябре 2023 года полицейский был задержан сотрудниками управления собственной безопасности. По версии следствия, его задержали при получении взятки, пишет ЕАН. В полиции агентству рассказали, что он был уволен в соответствии со ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции», п. 13 ч. 1 ст. 12, ч. 3 ст. 71 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».