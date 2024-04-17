Третьего утонувшего в автомобиле под Воронежем могло унести течением

Происшествие случилось 16 апреля в Богучарском районе. Тогда ВАЗ-2114 съехал с разведённого понтонного моста в реку. В автомобиле обнаружены два тела. Мужчины направлялись в отпуск в Чувашскую Республику. Родственники погибших сообщили, что в машине должно было находиться три человека. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.