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Третьего утонувшего в автомобиле под Воронежем могло унести течением

Такое предположение высказал начальник водолазной группы Сергей Пенской.

Источник: АиФ Воронеж

Стала известна предполагаемая судьба третьего бойца СВО, который пропал из затонувшего в Воронежской области автомобиля, пишут «РИА Воронеж» со ссылкой на начальника водолазной группы Сергея Пенского.

Специалист предположил, что мужчину могло унести течением. Также Пенкин добавил интересную деталь — в найденном автомобиле не было лобового стена.

Происшествие случилось 16 апреля в Богучарском районе. Тогда ВАЗ-2114 съехал с разведённого понтонного моста в реку. В автомобиле обнаружены два тела. Мужчины направлялись в отпуск в Чувашскую Республику. Родственники погибших сообщили, что в машине должно было находиться три человека. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

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несчастный случай