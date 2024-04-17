Третьего утонувшего в автомобиле под Воронежем могло унести течением

Стала известна предполагаемая судьба третьего бойца СВО, который пропал из затонувшего в Воронежской области автомобиля, пишут «РИА Воронеж» со ссылкой на начальника водолазной группы Сергея Пенского.
Специалист предположил, что мужчину могло унести течением. Также Пенкин добавил интересную деталь — в найденном автомобиле не было лобового стена.
Происшествие случилось 16 апреля в Богучарском районе. Тогда ВАЗ-2114 съехал с разведённого понтонного моста в реку. В автомобиле обнаружены два тела. Мужчины направлялись в отпуск в Чувашскую Республику. Родственники погибших сообщили, что в машине должно было находиться три человека. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.