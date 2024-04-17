Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимают и не отправляют воздушные суда, в Нижнем Новгороде эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.

Источник: © РИА Новости

«О работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения. Аэропорты Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07.15 МСК; аэропорт Нижнего Новгорода (UWGG) — с 07.45 МСК (дополнено: ограничения сняты с 10.18 МСК)», — говорится в сообщении.