В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта

«О работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения. Аэропорты Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07.15 МСК; аэропорт Нижнего Новгорода (UWGG) — с 07.45 МСК (дополнено: ограничения сняты с 10.18 МСК)», — говорится в сообщении.