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В Самаре загорелись сразу несколько квартир в Куйбышевском районе

Самарцы рассказали о пожаре на улице Липяговской.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители рассказали о серьезном пожаре в Куйбышевском районе. В поселке 113 км загорелись сразу несколько квартир.

— Вспыхнули, как спички. Сразу четыре балкона, начиная со второго этажа, были в огне. Люди вышли на улицу, но о причинах пожара не говорили, — сообщили горожане журналисту «КП-Самара».

Огонь заметили в полдень во вторник, 16 апреля 2024 года. Спустя несколько минут прибыли сотрудники спецслужб, которые приступили к ликвидации возгорания. Потушить пламя удалось в течение часа. О пострадавших и причинах пожара пока неизвестно.

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