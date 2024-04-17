Трое пожилых петербуржцев лишились 23 млн рублей из-за махинаций мошенников

Также пострадала 61-летняя жительница Невского района. Она лишилась 7,6 млн рублей. Ее убедили, что кто-то хочет взять на нее кредиты. Чтобы обезопасить себя, женщине предложили продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».