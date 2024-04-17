Трое пожилых петербуржцев лишились 23 млн рублей из-за махинаций мошенников

«За последние сутки по меньшей мере три петербуржца потеряли сбережения, доверившись мошенникам», — пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Больше всего денег потеряла 80-летняя женщина. Ей мошенники предложили передать им 10 млн рублей якобы для рефинансирования. Деньги у жертвы забрала женщина, которая появилась на пороге ее квартиры, уточняет издание «Мойка 78».
Также пострадала 61-летняя жительница Невского района. Она лишилась 7,6 млн рублей. Ее убедили, что кто-то хочет взять на нее кредиты. Чтобы обезопасить себя, женщине предложили продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».
Еще одной жертвой стал 59-летний мужчина. Он доверился мошенникам и отдал им деньги, которые ранее взял в кредит.
Напомним, что шесть мошенников проведут годы в колонии за обман десятков пожилых петербуржцев.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербургские мошенники пообещали пенсионерке заработок на бирже и обманули на 16 млн.