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Жителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийства

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Житель Симферополя отправится в колонию за попытку зарезать знакомого в пылу ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным надзорного ведомства, конфликт произошел 3 декабря прошлого года у одного из домов по улице Горького. В ходе ссоры мужчина ударил своего оппонента ножом, повредив левое легкое.

«Действия подсудимого пресечены работниками органов внутренних дел. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, к этому времени приговор в законную силу не вступил.