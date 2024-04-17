Жителю Симферополя вынесли приговор за попытку убийства

По данным надзорного ведомства, конфликт произошел 3 декабря прошлого года у одного из домов по улице Горького. В ходе ссоры мужчина ударил своего оппонента ножом, повредив левое легкое.
«Действия подсудимого пресечены работниками органов внутренних дел. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, к этому времени приговор в законную силу не вступил.