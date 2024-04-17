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С 1 мая в Самарской области введут запрет на посещение лесов

В нескольких лесничествах Самарской области ограничат въезд на три недели.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с 1 мая вводят запрет на посещение лесов. Соответствующее постановление от 12 апреля 2024 года опубликовано на сайте правительства региона. Запрет коснется участков Красноярского, Рачейского, Ставропольского, Шигонского лесничеств.

Ограничения будут действовать с 1 по 21 мая. В это время будет ограничено пребывание граждан в лесах, а также в них нельзя будет заезжать.

На определенных участках лесничеств будут ликвидировать очаги непарного шелкопряда с помощью инсектицида. На них временно нельзя будет собирать травы, грибы, ягоды, пасти животных.

Напомним, что с 15 апреля в Самарской области действует особый противопожарный режим.

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