С 1 мая в Самарской области введут запрет на посещение лесов

В Самарской области с 1 мая вводят запрет на посещение лесов. Соответствующее постановление от 12 апреля 2024 года опубликовано на сайте правительства региона. Запрет коснется участков Красноярского, Рачейского, Ставропольского, Шигонского лесничеств.
Ограничения будут действовать с 1 по 21 мая. В это время будет ограничено пребывание граждан в лесах, а также в них нельзя будет заезжать.
На определенных участках лесничеств будут ликвидировать очаги непарного шелкопряда с помощью инсектицида. На них временно нельзя будет собирать травы, грибы, ягоды, пасти животных.
Напомним, что с 15 апреля в Самарской области действует особый противопожарный режим.