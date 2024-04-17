На стройке в Краснодаре нашли 92 снаряда времен ВОВ

«При земляных работах на строительной площадке рабочие обнаружили несколько подозрительных предметов со следами коррозии и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие специалисты Росгвардии установили, что это 76-мм артиллерийские снаряды периода войны», — рассказали в ведомстве.