На стройке в Краснодаре нашли 92 снаряда времен ВОВ

«При земляных работах на строительной площадке рабочие обнаружили несколько подозрительных предметов со следами коррозии и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие специалисты Росгвардии установили, что это 76-мм артиллерийские снаряды периода войны», — рассказали в ведомстве.
Росгвардейцы обследовали территорию и нашли еще более 60 аналогичных снарядов. Все их вывезли на полигон и уничтожили.
Также за две недели взрывотехники ведомства уничтожили 25 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов разных калибров и две гранаты Ф-1. Всего в крае за указанный период обезвредили больше 120 различных боеприпасов.