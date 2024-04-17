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На стройке в Краснодаре нашли 92 снаряда времен ВОВ

В Краснодаре нашли 92 снаряда времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили при проведении земляных работ в Знаменском, сообщает пресс-служба краевого главка Росгвардии.

«При земляных работах на строительной площадке рабочие обнаружили несколько подозрительных предметов со следами коррозии и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие специалисты Росгвардии установили, что это 76-мм артиллерийские снаряды периода войны», — рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы обследовали территорию и нашли еще более 60 аналогичных снарядов. Все их вывезли на полигон и уничтожили.

Также за две недели взрывотехники ведомства уничтожили 25 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов разных калибров и две гранаты Ф-1. Всего в крае за указанный период обезвредили больше 120 различных боеприпасов.

МЧС