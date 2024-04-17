Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения

«Русские, в противовес западной пропаганде, хорошо обращаются с теми, кто добровольно сдался. На самом деле там украинских солдат, наверное, кормят лучше и оказывают им лучшую медицинскую помощь, чем когда они были в рядах ВСУ», — резюмировал эксперт.