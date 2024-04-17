Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения

«Есть много доказательств массовой сдачи в плен», — отметил он.
По мнению Макгрегора, России удалось донести до украинских военных, что в плену с ними будут обращаться должным образом. По этой причине, добавил он, множество солдат ВСУ приняли такое решение вместо того, чтобы продолжать воевать и умирать за Украину.
«Русские, в противовес западной пропаганде, хорошо обращаются с теми, кто добровольно сдался. На самом деле там украинских солдат, наверное, кормят лучше и оказывают им лучшую медицинскую помощь, чем когда они были в рядах ВСУ», — резюмировал эксперт.
На прошлой неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен. По его словам, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал «Волга», созданный ВС России для украинских пленных. Собеседник агентства добавил, что число взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось.