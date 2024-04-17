В Приморье у «обнальщиков» арестовали дома и элитные машины на ₽160 млн

Антона Семикина обвиняют в том, что он организовал преступное сообщество, состоящее из трех групп. Две из них возглавляли вышеназванные фигуранты дела. А руководство третьей инкриминировано Артему Хенкину и Юлии Мягких. В отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство.