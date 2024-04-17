В Приморье у «обнальщиков» арестовали дома и элитные машины на ₽160 млн

Прокуратура Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу отношении группы лиц, которые обвиняются в отмывании денег, мошенничестве и проведении незаконных банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фигурантами уголовных дел стали Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев, Сергей Чераев и Евгений Чен.
Антона Семикина обвиняют в том, что он организовал преступное сообщество, состоящее из трех групп. Две из них возглавляли вышеназванные фигуранты дела. А руководство третьей инкриминировано Артему Хенкину и Юлии Мягких. В отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство.
Перед второй группой стояла задачи легализации денег, полученных от незаконной банковской деятельности, через множество фиктивных сделок.
«Третье структурное подразделение не позднее марта 2022 года в г. Москве оформили между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц специализированной и строительной техники в лизинг, тем самым незаконно завладели более чем 145 млн рублей, принадлежащими лизинговой организации», — рассказали в прокуратуре края.
На имущество обвиняемых общей суммой 160,5 млн рублей наложили арест. Это длинный перечень, включающий в себя землю, недвижимость, дорогие машины и даже судна. А именно — два участка, пара жилых помещений площадью 160 и 490 «квадратов», нежилое помещение, судна «Велес», «Катран» и «Партизанск», автомобили марок Toyota Land Cruiser, Mersedes-Ben, Bentley Bentayga, Kia Bongo III, Infinity QX80, Hyundai Genesis, Rolls-Roece Cullinan, Nissan Patrol.
Помимо этого, прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 млн рублей дохода, полученного преступным путем.
Уголовное дело направили в суд.