В Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели в реке участников СВО

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате падения машины с моста в реку Дон. Как раньше сообщал сайт KP.RU, тела двух участников СВО в возрасте 33 и 28 лет накануне вечером извлекли из реки Дон в Богучарском районе. Тела водителя в салоне не было. У самой машины были сломаны ручки дверей и разбито лобовое стекло. Вероятно, мужчины пытались выбраться из салона после падения в реку.
Как удалось выяснить правоохранителям, 8 апреля военнослужащие выехали из зоны спецоперации и направлялись к родным в Чувашию. Однако уже следующей ночью они перестали выходить на связь. Близкие опубликовали пост в соцсетях с призывом помочь в поисках и обратились к правоохранителям.
13 апреля в реке Дон на территории Богучарского района обнаружили съехавшую с затопленного разливом понтонного моста машину. Поднять ее удалось лишь спустя три дня.
Воронежский СУСК возбудил уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.
— Следователем СК выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в ведомстве.