В Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели в реке участников СВО

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате падения машины с моста в реку Дон. Как раньше сообщал сайт KP.RU, тела двух участников СВО в возрасте 33 и 28 лет накануне вечером извлекли из реки Дон в Богучарском районе. Тела водителя в салоне не было. У самой машины были сломаны ручки дверей и разбито лобовое стекло. Вероятно, мужчины пытались выбраться из салона после падения в реку.