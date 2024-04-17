Мальчик бросился прямо под колеса автомобиля на Трилиссера в Иркутске

В полиции обращают внимание на то, что в таких ситуациях водитель обязан оказать первую помощь пострадавшему, вызвать «скорую» и сотрудников ГИБДД. В подобных случаях пешеход может находиться в шоковом состоянии и не осознать, что получил травмы, а уже позже обратиться в медучреждение. В таком случае будет считаться, что водитель покинут место ДТП.