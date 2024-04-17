Мальчик бросился прямо под колеса автомобиля на Трилиссера в Иркутске

В Иркутске мальчик решил перебежать проезжую часть в неположенном месте и в итоге угодил под колеса автомобиля. Дорожное происшествие случилось на улице Триллиссера. Как выяснилось, водитель машины уехал с места ДТП, так как ребенок отказался от помощи. За это автомобилиста привлекли к ответственности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
После случившегося полицейские установили личность водителя авто. Им оказался 56-летний житель Иркутска.
«Слава Богу, что горел “красный” на светофоре, я сбросил скорость, где-то 10 км/ч было. Он выскочил и попал мне прямо на капот. Прошу, родители, смотрите за детьми, как они переходят дорогу!», — сказал иркутянин.
По словам мужчины, он вышел из авто и предложил мальчику отвезти его в больницу. Однако ребенок сказал, что ему некогда и нужно бежать.
56-летнего водителя привлекли к ответственности за оставление места аварии. Ему грозит лишение прав на 1,5 года либо административный арест до 15 суток.
В полиции обращают внимание на то, что в таких ситуациях водитель обязан оказать первую помощь пострадавшему, вызвать «скорую» и сотрудников ГИБДД. В подобных случаях пешеход может находиться в шоковом состоянии и не осознать, что получил травмы, а уже позже обратиться в медучреждение. В таком случае будет считаться, что водитель покинут место ДТП.