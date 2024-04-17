В НСО экс-глава Коллегии адвокатов присвоил себе компьютер и премии сотрудников

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор Михаилу Зуев по уголовному делу о присвоении имущества (ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает Управление судебного департамента Новосибирской области.
В 2021 году Зуев, будучи председателем Бердской Коллегии адвокатов, злоупотребил своим положением. Он вместе с братом вынес из Коллегии стационарный компьютер, монитор, клавиатуру, мышь и даже принтер.
Также он присвоил деньги из Коллегии на сумму 450 000 рублей, включая выплаты за юридическую помощь и взносы.
Действия Зуева причинили Коллегии серьезный ущерб, а также лишили сотрудников вознаграждений и доступа к собственным средствам.
Суд приговорил Зуева к трехлетнему условному сроку с испытательным сроком в три года.
В пользу потерпевшей Коллегии адвокатов взыскали 397 000 рублей в качестве компенсации ущерба.