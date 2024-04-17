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В НСО экс-глава Коллегии адвокатов присвоил себе компьютер и премии сотрудников

Мужчину осудили на 3 года за присвоение имущества.

Источник: AP 2023

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор Михаилу Зуев по уголовному делу о присвоении имущества (ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает Управление судебного департамента Новосибирской области.

В 2021 году Зуев, будучи председателем Бердской Коллегии адвокатов, злоупотребил своим положением. Он вместе с братом вынес из Коллегии стационарный компьютер, монитор, клавиатуру, мышь и даже принтер.

Также он присвоил деньги из Коллегии на сумму 450 000 рублей, включая выплаты за юридическую помощь и взносы.

Действия Зуева причинили Коллегии серьезный ущерб, а также лишили сотрудников вознаграждений и доступа к собственным средствам.

Суд приговорил Зуева к трехлетнему условному сроку с испытательным сроком в три года.

В пользу потерпевшей Коллегии адвокатов взыскали 397 000 рублей в качестве компенсации ущерба.